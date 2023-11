O último jogo da carreira de Megan Rapinoe foi tudo aquilo que ninguém esperava que fosse. Aos seis minutos da final da NWSL, contra o Gotham FC, a jogadora do OL Reign rompeu o tendão de Aquiles e saiu do relvado a coxear e sem poder discutir o último capítulo de um percurso que incluiu a conquista de dois Mundiais, uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e uma Bola de Ouro. O OL Reign perdeu, com o Gotham FC a sagrar-se campeão norte-americano. E no final de jogo, de forma natural, Megan Rapinoe era uma mulher amargurada.

“Não sou uma pessoa religiosa nem nada disso, mas isto é a prova de que Deus não existe. É lixado. É só lixado. Seis minutos de jogo e dou cabo do tendão de Aquiles”, disse a jogadora de 38 anos, que não deixou de ser ovacionada enquanto saía de campo quase sem conseguir andar, mas que não escondeu as lágrimas de quem não conseguiu lugar pelo último título de uma carreira brilhante. O que Rapinoe não sabia, porém, era que a reação na zona de entrevistas rápidas iria trazer-lhe uma enorme onda de choque.

Megan Rapinoe says there is no way God could possibly exist because she got hurt while playing soccer.

In the last game of her career, Rapinoe got injured six minutes into the match.

In a post-game press conference, she said she didn't "deserve" to be…

