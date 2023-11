Em atualização

Victor Vidal é o vencedor do Prémio LeYa 2023, galardão que distingue anualmente um romance inédito de língua portuguesa, com o livro Não há Pássaros Aqui, anunciou esta terça-feira o júri.

Vidal, escritor brasileiro de 32 anos, sucede assim ao escritor e matemático (também brasileiro) Celso José da Costa, distinguido na edição do ano passado com o seu romance de estreia, A Arte de Driblar Livros.

Na justificação do prémio, o júri destaca “a coerência entre a escrita correntia tão adequada à inserção de uma história invulgar de grande violência e de segredos escondidos na aparente banalidade do quotidiano” presentes na obra.

Formado em História da Arte, com especialização em arte japonesa, Victor Vidal assina o seu primeiro livro com Não Há Pássaros Aqui. Numa curta declaração aquando do anúncio do prémio, Manuel Alegre confirmou que teve oportunidade de informar o autor acerca da distinção, numa curta conversa telefónica em que este se mostrou “muito surpreendido e emocionado”.

Criado em 2008, o Prémio LeYa distingue anualmente obras inéditas escritas em língua portuguesa no género do romance, abrangendo todo o mundo lusófono. Desde 2008, premiou autores como Murilo Carvalho, João Paulo Borges Coelho, Gabriela Ruivo Trindade, Afonso Reis Cabral, Itamar Vieira Júnior e Celso José da Costa, entre outros. O número de obras a concurso a este ano foi um recorde na história do prémio: foram 907 candidaturas vindas de 14 países, de Portugal aos países da CPLP, também com submissões vindas das comunidades em países como EUA, França ou Alemanha. Em 2023, o valor monetário associado ao prémio é de 50 mil euros.

O painel de jurados para a edição deste ano contou com o poeta e histórico socialista Manuel Alegre, o também poeta e ensaísta Nuno Júdice, o ex-Reitor da Universidade de Maputo Lourenço do Rosário, a jornalista e crítica literária Isabel Lucas, a também jornalista e historiadora brasileira Josélia Aguiar (que integrou o júri este ano), o professor universitário José Carlos Seabra Pereira e a poeta e historiadora Ana Paula Tavares.