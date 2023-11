Rita Matias e uma comitiva da Juventude Chega estiveram esta manhã na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH), em Lisboa, numa ação contra a greve climática que acabou com alunos identificados pela polícia. A deputada do Chega vai apresentar queixa e garante que saiu do local após diligências da PSP, enquanto nas redes sociais se diz que os jovens do partido liderado por André Ventura foram “expulsos pelos alunos”. A porta-voz da Greve Climática Estudantil considera que o grupo não tinha “legitimidade” para estar na Faculdade e para entregar “panfletos negacionistas”.

Na rede social X (antigo Twitter) foram partilhados vários vídeos do momento em que membros do Chega foram cercados na FCSH, com legendas como “não passarão”, “fascismo nunca mais” e com a informação de que foram “expulsos”. Nas imagens é possível ver um aluno com um megafone (com o som de uma sirene a tocar) apontado a Rita Matias, mas também imagens com vários empurrões entre os envolvidos.

Em declarações ao Observador, Rita Matias esclarece que a Juventude Chega estava ali numa ação e que, por exigência da Faculdade, fizeram a distribuição de panfletos à porta da instituição — um dos papéis distribuídos tem a cara de André Ventura e da deputada e expõe as ideias do partido para os jovens; o outro pretendia “tentar passar o outro lado da história” da crise climática com o título: “Demonstrar a crise climática para totós”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.