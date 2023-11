Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

A população de Gaza, onde desde o início do atual conflito entraram apenas 10% dos alimentos necessários para a subsistência dos habitantes, “enfrenta a ameaça imediata de fome”, alertou esta quinta-feira o Programa Alimentar Mundial da ONU.

As reservas de alimentos e de água são praticamente inexistentes e apenas uma fração do que é necessário está a atravessar as fronteiras. Com a aproximação rápida do inverno, a insegurança e a sobrelotação dos abrigos e a falta de água potável, os civis enfrentam a possibilidade imediata de morrer à fome”, declarou Cindy McCain, diretora-executiva do PAM.