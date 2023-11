Se Mariah Carey já canta em todo o lado que não precisa de “muito para o Natal”, então é porque está na hora de enfeitar a casa, começar a tratar dos presentes e, claro, ver filmes típicos da época uns atrás dos outros. É permitido fazer maratonas de clássicos (como Sozinho em Casa ou O Amor Acontece) até à exaustão, mas também há novidades para juntar à lista. As plataformas de streaming são invadidas por luzes, duendes, cânticos, tradições, aventuras e histórias de amor nas próximas semanas.

Eddie Murphy terá de quebrar um feitiço na Amazon Prime Video, em Candy Cane Lane, enquanto Jennifer Garner volta a juntar-se à equipa com quem fez Dia do Sim para uma história que promete mostrar como recuperar a comunicação entre pais e filhos, Troca em Família.

A Apple TV+ adapta um livro intemporal, The Velveteen Rabbit, que mostra como a ligação entre uma criança e o seu animal de peluche pode abrir portas para um mundo de fantasia sem fim. A Disney+ tem igualmente uma aposta para os mais novos, com uma aventura do banana mais conhecido do mundo, o protagonista dos livros O Diário de um Banana. Desta vez, Greg fica preso com a família durante as férias inteiras e, obviamente, terá de fazer algumas asneiras para se entreter.

