O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump viajará até Buenos Aires para se reunir com o Presidente eleito da Argentina, Javier Milei, segundo o gabinete do líder do partido ultraliberal A Liberdade Avança.

Na noite de quarta-feira, Milei recebeu um telefonema de Trump, “que lhe deu os parabéns e sublinhou que a vitória por ampla margem nas eleições do passado domingo teve grande impacto mundial”, de acordo com o comunicado do gabinete de Milei divulgado nas redes sociais.

Segundo a mesma fonte, Trump, o candidato melhor colocado nas sondagens para as eleições primárias do Partido Republicano para a corrida à Casa Branca em 2024 nos Estados Unidos, anunciou durante a conversa que viajará para Buenos Aires para o encontro com o Presidente eleito da Argentina.

Esta mensagem nas redes sociais foi divulgada minutos depois de o jornalista Luis Majul — que trabalha em vários meios de comunicação argentinos, incluindo o jornal La Nación — ter publicado a mesma notícia na sua conta na rede social X, acrescentando que “o contacto foi facilitado por Eduardo Bolsonaro”, filho do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

O líder ultraliberal ocupará o cargo de Presidente da Argentina a partir de 10 de dezembro, depois de no passado domingo ter derrotado o candidato peronista, Sergio Massa.

“Parabéns a Javier Milei pela grande eleição como Presidente da Argentina. O mundo inteiro está de olho em si! Estou muito orgulhoso“, escreveu Trump nas redes sociais, depois de conhecer a vitória de Milei.

Numa outra mensagem, Trump colocou uma fotografia de Milei e escreveu: “Vamos tornar a Argentina grande novamente“, numa referência ao slogan popularizado pelo líder republicano nas eleições de 2016, “Vamos tornar a América grande novamente!”.