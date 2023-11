Acompanhe aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia discutiu esta segunda-feira com o Presidente ucraniano a preparação para o Conselho Europeu decisivo de dezembro e insistiu que o país está pronto para iniciar as negociações para aderir ao bloco.

“Tive uma boa conversa com Volodymyr Zelensky a anteceder as discussões cruciais do Conselho Europeu de dezembro. A Ucrânia está concentrada na implementação das sete etapas e reformas associadas ao apoio financeiro da União Europeia (UE)”, escreveu Ursula von der Leyen na rede social X (antigo Twitter).

Good exchange with @ZelenskyyUA ahead of crucial discussions at December’s EUCO.

⁰Ukraine is focused on implementing the 7 steps and reforms linked to EU financial support.⁰@EU_Commission stands firmly by Ukraine in the preparation of its EU future.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 27, 2023