Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra entre na Ucrânia

Os comentadores e apresentadores do principal canal da televisão estatal russa voltaram esta segunda-feira a discutir a anexação de Portugal. Num debate em tom descontraído, o apresentador Vladimir Solovyov defendeu que os “portugueses viveriam bem como parte do império russo”, depois de sublinhar que só “uma desnazificação da Alemanha resolveria o problema”, numa referência à postura do Ocidente em relação à Rússia.

“Parem de dar Lisboa a outros. Vocês tentam ‘abandonar’ Lisboa em todos os programas“, queixou-se Solovyov. Em resposta, um dos outros membros do painel de debate retorquiu que “Lisboa nunca foi russa”, ao que o conhecido apresentador respondeu: “Essa é a razão para passar a ser”.

O debate continuou e o mesmo comentador acentuou a sua posição contra a utilidade da anexação de Portugal. “Para que precisamos de Lisboa?”, questionou, sendo, de imediato interrompido por outra das propagandistas do Kremlin, a também jornalista Margarita Simonyan (que é editora-chefe da Russia Today). “Não precisamos, mas eu gostaria muito de a ter“, disse Simonyan, por entre referências a outros territórios que poderiam também ser anexados pela Rússia, como os estados norte-americanos da Califórnia e do Hawai.

Attention, Portugal!

"But Lisbon has never been Russian."

"That's a reason why it should be. The Portuguese would live just as fine as part of the Russian empire."

Russian propagandists discuss "denazifying" Berlin, capturing Lisbon and moving on towards the US. pic.twitter.com/1Uujj2Soz5

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 27, 2023