O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, discutiu esta noite o “futuro desafiante” da União Europeia (UE) com o primeiro-ministro, António Costa, e outros líderes europeus, terminando as discussões sobre as prioridades políticas pós-eleições de junho de 2024.

“Com os colegas de França, Países Baixos, Estónia, Luxemburgo e Portugal, estamos a concentrar-nos nas nossas prioridades para tornar a UE mais forte e mais influente e cumprir as promessas dos nossos pais fundadores: democracia, prosperidade, segurança e paz num futuro desafiante”, escreveu Charles Michel, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

In Paris for the 4th round of consultations on the Strategic Agenda. Thank you, President @EmmanuelMacron for hosting us this evening.

