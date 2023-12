Muitos assobios, tímidos aplausos, os habituais pedidos de camisola com cartazes que chegam normalmente de adeptos mais jovens. O encontro entre Moreirense e Benfica no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, que terminou com um nulo, fez com que os adeptos encarnados manifestassem o descontentamento com a equipa após o apito final num momento que teve um episódio de maior tensão com Rafa.

Como é habitual, todos os elementos do conjunto da Luz juntaram-se na zona do meio-campo e começaram depois a agradecer o apoio dos muitos adeptos presentes em Moreira de Cónegos. Quando se encaminhavam para o topo que tinha mais benfiquistas, o capitão Otamendi, que entretanto já tinha dado a sua camisola, fez sinal para que a equipa seguisse para o balneário perante a contestação gerada. Foi nesse percurso que Rafa não gostou de ouvir algumas das críticas que vinham de um adepto que estava na bancada central e teve uma troca de palavras mais azeda, sendo “encaminhado” por João Mário para o túnel de acesso aos balneários. Também um dos adjuntos de Roger Schmidt respondeu na mesma direção de dedo em riste.

[VÍDEO] ????️Troca de palavras entre adeptos e Rafa Silva no final da partida ???? Ânimos quentes no final do Moreirense – Benfica ????

Depois de mais um empate, o Benfica corre o risco de perder a liderança para o Sporting caso os leões vençam esta noite em Alvalade o Gil Vicente, sendo que FC Porto e Sp. Braga conseguiram também mais uma aproximação às posições cimeiras a um e três pontos dos encarnados, respetivamente. Apesar do triunfo que foi arrancado “a ferros” nos descontos no dérbi contra o conjunto verde e branco, a formação da Luz teve apenas duas vitórias nos últimos cinco encontros oficiais, juntando a essas a derrota com a Real Sociedad, o empate com o Inter após ter estado a ganhar por 3-0 e esta igualdade para a Liga com o Moreirense. Entre outros parâmetros de análise, esta é a pior época dos benfiquistas a nível de golos à 12.ª jornada dos últimos dez anos, com um total de 23 golos marcados e nove consentidos (34-6 na última época).

O ????Benfica regista a pior média de golos, à passagem da jornada 12 da ????????Liga Portuguesa, das últimas 10 temporadas:

2013/14 ????????Jorge Jesus, 1,83 G/J

2013/14 ????????Jorge Jesus, 1,83 G/J

2023/24 ????????Roger Schmidt, 1,91 G/J

“Entrámos um pouco mal no jogo, nos primeiros dez ou 15 minutos demos muitas oportunidades ao adversário. A partir daí começámos a jogar, tivemos oportunidades na primeira parte que não concretizámos. Fomos para o intervalo com intuito de fazer o golo na segunda parte, estávamos equilibrados cá atrás, mas não foi possível. Os minutos foram passando, tentámos de tudo até ao final mas não foi possível. O Benfica teve oportunidades claras para fazer o golo. Faltou um pouco de clareza no final, o que é normal, a querermos ganhar, mas não foi possível. A equipa está confiante, construímos algo muito bom e agora estamos a desenvolver outra vez aos poucos. Mensagem aos adeptos? É frustrante. O Benfica não pode empatar nem perder, o Benfica está habituado a ganhar os jogos todos. O que podemos prometer é que amanhã no treino vamos refletir e dar o nosso melhor para o próximo jogo”, comentou António Silva à SportTV.

O ????Benfica não registava um nulo na ????????Liga Portuguesa há mais de um ano: novamente em ????Guimarães, mas com um adversário diferente:

2023/24 vs Moreirense

2023/24 vs Moreirense

2022/23 vs Vitória SC Nas duas últimas temporadas, estes foram os nulos das águias no campeonato.

O ????Benfica igualou o número de jogos em branco da temporada anterior, que terminou com o título. Jogos em branco do ????Benfica em 2022/23:

3 ????????Liga, 1 ⭐️Champions League Jogos em branco do ????Benfica em 2023/24:

3 ????????Liga, 1 ⭐️Champions League Jogos em branco do ????Benfica em 2023/24:

3 ⭐️Champions League, 1 ????????Liga

“Não foi o resultado que merecíamos. Mas há que continuar a trabalhar para melhorar e crescer. Falta muito ainda e há que olhar em frente. Sempre contra todos. Isto é Benfica e sabemos que todos os anos é igual. Vamos todos juntos”, salientou Ángel Di María através de uma mensagem no Instagram. “Não foi o resultado que todos queríamos mas é tempo de tranquilidade e união. Muita época pela frente e bastantes objetivos para conquistarmos juntos. Foco no jogo de sexta feira em casa já”, destacou também João Mário nas redes sociais, virando atenções para a próxima partida no Estádio da Luz frente ao Farense.