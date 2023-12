A boa notícia é que frio vai embora. A má notícia é que vem aí de novo um rio atmosférico. O tempo muda de novo a partir desta quarta-feira à noite, já que Portugal voltará a estar sob a influência de uma frente que arrastará uma massa de vapor de água que vem das Caraíbas até à Europa, que trará chuva intensa e trovoada. O maior impacto será sobretudo no norte do país na quinta-feira de manhã e o IPMA já colocou sete distritos em alerta amarelo entre as 9h00 e as 18h00: Coimbra, Aveiro, Viseu, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo.

Atenção aos Avisos Meteorológicos para o Continente para os próximos dias:

Precipitação – Amarelo [ 07 Dez 09:00 – 07 Dez 18:00 ]

Precipitação, por vezes forte e persistente.https://t.co/3hmRdwYPpV pic.twitter.com/mXHFeiQNaH — IPMA (@ipma_pt) December 5, 2023

