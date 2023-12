Portugal vai disponibilizar à Força de Reação Rápida da missão da Organização das Nações Unidas na República Centro-Africana (Minusca) um sistema de produção de energia por fonte renovável, melhorando as instalações em Bangui, anunciou esta quarta-feira a ministra da Defesa, Helena Carreiras.

O anúncio, na rede social X (antigo Twitter), foi feito na Reunião Ministerial das Nações Unidas para as Missões de Manutenção da Paz, que decorre em Acra, no Gana, a primeira do género no continente africano.

A missão da Minusca é apoiar a comunidade internacional na reforma do setor de segurança do Estado, contribuindo para a segurança e estabilização do país.

Portugal integra a Minusca desde 2017, no que é o mais importante envolvimento nacional em operações de paz, segundo o Governo português.

Segundo a página na Internet do Ministério da Defesa português, Portugal mantém 225 efetivos militares e 45 meios, sendo o 7.º país europeu com mais “capacetes azuis”.