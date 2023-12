O Jornal de Notícias (JN) não vai chegar às bancas esta quinta-feira, a primeira vez em 35 anos, no segundo dia da greve dos trabalhadores, que contestam o despedimento anunciado pela Global Media. A informação já tinha sido avançada na quarta-feira por delegados sindicais. Nos vários pontos de venda visitados pelo Observador esta manhã o jornal não estava à venda.

Augusto Correia já tinha avançado à Lusa que o JN não deveria estar nas bancas esta quinta-feira. “É sempre uma pena o jornal não sair […], mas também prova a força desta redação e a força deste jornal, não só aqui, mas no país”, sustentou. Ao Observador, esta quinta-feira o sindicalista confirmou a não publicação, em papel, do JN desta quinta-feira, acrescentando que os jornalistas irão esta manhã tentar entregar a António Costa o manifesto já ontem entregue ao secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro.

Mas foi o ministro da Cultura quem recebeu o manifesto e conversou com Augusto Correia. Pedro Adão e Silva revelou que tinha ouvido as preocupações do jornalista e destacou os problemas da imprensa local e regional no contexto “da crise da democracia”, manifestando disponibilidade para receber os representantes dos jornalistas e da GMG.

O ministro, que falava à entrada para o último Conselho de Ministros do Governo, ressalvou a dificuldade de intervenção do Governo na situação na GMG porque “é apoio a uma empresa”. Mas deixou críticas ao grupo, notando que à expectativa de investimento gerada pela injeção de capital seguiu-se “uma ação que fragiliza” os meios de comunicação social por ele detidos.

A ação de greve dos trabalhadores continua esta tarde, estando prevista para as 14h uma concentração dos trabalhadores em frente à antiga sede do jornal, na rua de Gonçalo Cristóvão, conhecida como “Torre do JN”, num “ato simbólico”. Dali farão a marcha, em protesto, em direção à Câmara Municipal do Porto.

Paralelamente, prossegue uma campanha nas redes sociais sob o lema “Somos JN”.

Esta é assim a primeira vez desde 1988 que o JN, que tem publicação diária, não vai estar nas bancas.

Já na quarta-feira, também Rita Salcedas, delegada sindical, tinha assumido que o jornal não sairia esta quinta-feira. Na quarta-feira a greve levou a que também o site estivesse “parado”, nas palavras da mesma sindicalista: “A adesão à greve é de quase 100%”, tinha assegurado.

No site do jornal, a redação do JN assina um aviso para “perturbações no serviço informativo que presta aos seus leitores” ao longo dos dois dias de greve.

“É uma situação muito complicada, que hoje ainda se tornou mais […]. Foi informado que o subsídio de Natal, que deveria ser pago amanhã [quinta-feira] vai ser pago em duodécimos”, referiu a delegada sindical na quarta-feira.

O Global Media Group (GMG) também anunciou que vai avançar com “um processo de reestruturação de negociação de acordos de rescisão, com caráter de urgência, num universo entre 150 e 200 trabalhadores”.

Segundo um comunicado interno, assinado pela Comissão Executiva do grupo, esta decisão vai abranger as diversas áreas e marcas do grupo. A Global Media diz que com isto pretende “evitar um processo de despedimento coletivo”, opção que remete para “último caso”.

Meia centena de trabalhadores do Jornal de Notícias concentraram-se na quarta-feira em frente à redação do Porto para contestar o alegado despedimento de pelo menos 150 pessoas no GMG, que, a concretizar-se, será “o mais gravoso de sempre”.

“Se se despedirem 40 pessoas no Jornal de Notícias, que é quase metade da redação, vamos ficar a fazer um jornal com 30 ou 40 pessoas”, afirmou à Lusa, na quarta-feira, o dirigente do Sindicato dos Jornalistas (SJ) e jornalista do JN Augusto Correia à margem da concentração, detalhando que o jornal tem cerca de 90 jornalistas, 78 no Porto e 11 em Lisboa.

Ao Observador, por telefone, já esta manhã Augusto Correia diz que “não se percebe” como o GMG “contrata consultores, contrata assessores” e ao mesmo tempo enceta uma ação de despedimento coletivo “de uma maneira ou de outra”, referindo-se aos acordos de rescisão avançados pelo grupo.