O Papa Francisco regressou esta quinta-feira às atividades normais ao realizar diferentes discursos em audiências no Vaticano, depois de receber tratamento médico para uma bronquite, noticiou a imprensa internacional.

Embora a voz ainda estivesse cansada e tivesse um pouco de tosse, Francisco leu os discursos preparados sem problemas e, como sempre, acrescentou alguns improvisos, segundo a agência de notícias EFE.

Na quarta-feira, o Papa garantiu que estava melhor, mas preferiu não ler o texto preparado para a audiência geral, pois ainda se sentia muito cansado ao falar.

O Vaticano confirmou que na sexta-feira, Francisco irá à praça de Espanha, em Roma, para prestar homenagem à Imaculada Conceição, depois da recente “inflamação pulmonar” que o obrigou a suspender alguns compromissos.

A doença obrigou Francisco a suspender a sua viagem à cimeira do clima, que acontece no Dubai. Além disso, foi obrigado a realizar as suas audiências na residência papal – a Casa Santa Marta -, assim como a oração dominial do Angelus, que normalmente acontece no Palácio Apostólico.

Da mesma forma, o Vaticano confirmou a sua participação na missa pela Virgem de Guadalupe, padroeira da América Latina, em 12 de dezembro.