Grávida de 17 anos não teve assistência no Hospital de Santarém. Ministro fala em "caso pontual", autarca diz que "PS será o coveiro do SNS"

Serviços estavam fechados. Jovem, com gravidez de risco, "esperou uma hora dentro do hospital". Foi levada para Abrantes, onde deu à luz sem complicações, de acordo com o autarca. Caso não é inédito.