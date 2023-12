Os construtores de automóveis tradicionalmente guardam todos os seus segredos a sete chaves, bem longe da curiosidade da concorrência. A nova pick-up da Tesla possui alguns trunfos com potencial para fazerem a diferença, que exigiram investimentos elevados para conceber e ainda mais para afinar e desenvolver. Uma dessas vantagens é um sistema eléctrico a 48V, em vez dos habituais 12V, o que permite ser mais eficiente e reduzir a quantidade de cabos eléctricos no interior do veículo em 70%. E foi precisamente isto que Musk, o CEO da Tesla, ofereceu aos concorrentes.

Todos os veículos eléctricos possuem dois circuitos internos, um de alta tensão que essencialmente liga o motor eléctrico à bateria, que pode funcionar a 400V ou 800V, e um segundo de baixa tensão, similar ao que até os automóveis com motores de combustão possuem, que funciona a 12V. É este circuito que faz mover os periféricos de um automóvel, do rádio ao ar condicionado, passando pelas luzes, aquecimento, accionamento dos vidros eléctricos e do pára-brisas, entre muitos outros dispositivos. É exactamente este sistema de baixa tensão que a Cybertruck promoveu a 48V, sendo o único veículo do mercado fabricado em série com esta solução.

They weren't joking. We received the document today, dated Dec. 5th. Thanks, @ElonMusk. Great for the industry! https://t.co/DkLaHA84CY — Jim Farley (@jimfarley98) December 7, 2023

Os automóveis modernos são cada vez mais complicados e complexos, para além de possuírem uma série de dispositivos que consomem grandes quantidades de energia a uma potência elevada, de barras estabilizadoras activas a sistemas de travagem e de direcção by-wire. Isto dá vantagens a um sistema a 48V que não só pode fornecer mais potência, como accionar mecanismos mais rapidamente. E, para as necessidades normais, consegue fornecer a mesma potência dos 12V, mas com perdas inferiores.

You’re welcome — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2023

Depois de apresentar a Cybertruck com o seu sistema a 48V, Musk, que acredita que esta é uma evolução que beneficiará a indústria automóvel, terá enviado toda a documentação relativa ao novo sistema eléctrico à concorrência. A primeira reacção veio de Jim Farley, CEO da Ford, marca que recentemente introduziu no mercado a pick-up eléctrica F-150 Lightning. Farley agradeceu e confirmou que os seus engenheiros estão a trabalhar numa solução similar, cujo esforço ficará agora facilitado. E os utilizadores do Twitter não perderam a oportunidade de saudar este momento de colaboração rara entre rivais.