O Conselho de Finanças Públicas projeta que, entre 2023 e 2037, o PIB real português cresça a uma média de 1,2% por ano, sendo de 1,8% o crescimento entre 2023 e 2027.

“A contribuir positivamente, importa salientar o impacto do PRR (cuja execução deverá terminar em 2026), e que deverá promover um crescimento mais intenso do investimento e da atividade económica”, mas em sentido inverso são apontadas “as tensões geopolíticas associadas aos atuais conflitos militares (na Ucrânia e na Faixa de Gaza), assim como a expectativa de uma persistência das taxas de juro em níveis mais elevados (ainda que com um perfil descendente), e a gradual desaceleração da inflação para valores em torno de 2%, deverão, em termos líquidos, penalizar a procura global e, consequentemente, a atividade económica e o mercado de trabalho”.

Neste período o crescimento deverá ser suportado por um contributo significativo da produtividade total dos fatores (de aproximadamente 1,3 pontos percentuais em média) e em contributos mais reduzidos do fator capital e trabalho (em torno de 0,3 p.p. e 0,2 p.p., respetivamente), salienta o CFP.

No relatório apresentado esta terça-feira, o CFP projeta que, no cenário base, o rácio da dívida pública apresente uma trajetória descendente ao longo dos próximos 15 anos, estabilizando em 87,2% do PIB em 2037.

Segundo realça o CFP, “o peso da receita fiscal e contributiva sobre o produto deverá crescer até ao final do horizonte de projeção. Este crescimento, que deverá resultar do aumento do peso da generalidade das componentes que integram a receita fiscal e contributiva (tributação direta, indireta e contribuições sociais), indica um grau de resiliência considerável deste agregado face aos diversos cenários macroeconómicos e demográficos considerados”.

Em relação à despesa, “os encargos associados ao envelhecimento da população, em particular os referentes a pensões e saúde, deverão colocar uma forte pressão sobre o equilíbrio orçamental”, sugerindo, por conseguinte, “a implementação de um efetivo sistema de gestão da despesa pública, que hierarquize as prioridades, promova a eficiência nos gastos públicos e possibilite a criação de espaço orçamental para fazer face às crescentes necessidades de investimento em áreas como os cuidados de saúde, defesa nacional e outros riscos fortuitos e/ou condicionais”.

A “defesa Nacional e a despesa associada são fonte (agora adicional) de riscos para as finanças públicas” até por força da determinação de se chegar aos 2% do PIB para esta área. O que, segundo o CFP, “exigiria um aumento anual desta despesa em torno dos 0,6 p.p. do PIB”.

