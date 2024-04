Como tantos de nós, também eu perdi a conta às vezes em que fui escutando que “a minha liberdade termina onde começa a do outro”. Reconheço que, num primeiro momento, esta “fórmula” sempre me incomodou. Pelas pessoas que fui sentindo que se referiam à liberdade desta maneira. Quase como se sentisse no tom com que o faziam qualquer coisa de: “é óbvio, estúpido!” Como se fizessem da liberdade um slogan com que compunham uma imagem que não corresponderia nem à forma como seriam livres nem ao que não estariam a sentir quando falavam assim da liberdade. Como se uma banalidade como essa fosse só uma afirmação “socialmente correcta”. De alguma supremacia sobre os outros. E pouco mais.

Olhando, agora, para dentro da frase, à margem das pessoas que se referem à liberdade desta maneira, entende-se que “a minha liberdade” não deva sobrepor-se ao espaço e à autonomia do “outro”. Por mais que “a minha liberdade”, interpretada desta maneira, sugerisse que sermos livres é fazermos, sem restrições, tudo aquilo que quisermos. E, sendo assim, entende-se que “a minha liberdade” não possa ignorar a do outro. Ou desconsiderá-la. Mas ao subentender-se que aquilo que me torna livre tem no outro um obstáculo à minha liberdade, logo aí a frase torna-se escorregadia. Porque presume que quanto mais sós mais livres seremos. Quanto mais amigáveis e sociáveis mais restrições acabaremos por ter à nossa liberdade. Mas porque é que não hão-de ser os outros o motivo e a oportunidade para nos sentirmos (mais) livres? Não será que a experiência de liberdade muito mais compatível com a resposta do Rei Leão ao leãozinho, depois deste lhe perguntar se, ao vir a ser rei, poderia fazer tudo aquilo que quisesse, quando ele lhe respondeu: “Não! Podes fazer… mais. Do que tudo aquilo que quiseres”?

É verdade que, num reacção impulsiva, sempre me apeteceu ripostar que “a minha liberdade começa o onde começa a do outro”. Não no sentido de renunciarmos à nossa liberdade em privilégio da do outro. Mas de ambas as liberdades se encontrarem e multiplicarem e trazerem um e outro a liberdade ainda maior. A ideia parecia-me ter outro arejamento. E repor verdade nas experiências de liberdade. Não fosse o pormenor da… “minha liberdade”. Pode a liberdade ser passível de experiências de posse? Pode a liberdade, para ser liberdade, ser minha ou tua? E aí eu acho que entendi porque me incomodou sempre esta frase. Quem imagina os outros como o limite da sua liberdade talvez não tenha com ela uma relação de amor. Nem de respeito. Talvez nem imagine do que é que se faz a liberdade. Talvez, porventura, nem sequer a conheça.

A liberdade descobre-se no contexto duma relação. De certa forma, a liberdade é uma experiência em que duas pessoas, sem prescindirem da sua autonomia, e fazendo questão uma da outra, se comungam, mutuamente. Daí que a liberdade, vista desta maneira, seja de certa forma sinónimo de encontro e de paz. (De fazermos a paz). De felicidade. De arrebatamento. De beleza. De paixao. E, até, de festa.

Mas quando se passa duma relação a dois para uma relação aberta, de todos com todos, a liberdade não existe sem a verdade. Liberdade é, acima de tudo, sinónimo de verdade! E aí talvez tenhamos sido todos muito mal educados para a liberdade. Porque aquilo que sentimos ou aquilo que pensamos não terá ido tantas vezes a sufrágio nos outros. Nem terá merecido, como devia ter acontecido, o seu contraditório. Quando nos ficamos pelas nossas verdades e não as perscrutamos nos outros, tornamo-nos estranhos para eles e desconhecidos para nós próprios. E desencontra-mo-nos da liberdade. Como se os outros fossem um obstáculo à espontaneidade e à transparência. E nos convidassem ao “socialmente correcto”. Que é uma forma de mentir sem mentir.

Quantas pessoas teremos conhecido, até hoje, verdadeiramente livres? Não no sentido de se terem despojado dos bens materiais nem de oporem às regras ou às convenções sociais mas – de forma leal, atenciosa e bem-educada, ao mesmo tempo que escutam e se põem em causa, – de serem capazes de pensar, livremente, pela sua cabeça? Quantas pessoas serão capazes de não ver nos outros nem um palco onde se exibam nem uma barreira que os encolha ou encarquilhe? Quantas pessoas – num mundo que, tantas vezes, privilegia a imagem ao ser, e que voltou a conviver, de forma condescendente, com os delitos de opinião – serão, verdadeiramente, livres? Será que, considerando tantos constrangimentos – mais o individualismo que lhes permitimos e o egocentrismo que os assalta, tantas vezes – estaremos a educar os nossos filhos para a liberdade?

Os nossos filhos crescem a imaginar que serem livres poderá significar fazerem tudo o que quiserem. Depois, percebem, muito rapidamente, que nem sempre aquilo que desejam se concretiza só porque eles o formulem mas que há muitos outros que partilham desejos idênticos que tornam o seu desejo mais difícil de alcançar. A seguir, logo descobrem que o dinheiro cria constrangimentos à liberdade. Finalmente, os compromissos que vão assumindo trazem novas restrições à sua liberdade. Para que, depois disso tudo, descobrirem que a liberdade com que sempre sonharam nem sempre os acompanhou. A ponto de haver pessoas que, ao chegarem aos 50 anos, decretem que chegou a altura de fazerem aquilo que quiserem, interpretando que isso, finalmente, as torna livres. Para que, logo a seguir, “vergadas” pela idade e pelo peso dos remorsos da liberdade de que se desencontraram, concluirem que a liberdade é uma utopia. Ou que, de certo modo, morre em estado nascente.

O desafio não passa por procurarmos nos outros uma casa para a nossa liberdade. Mas de construirmos esse tempo com eles. Mas, para isso, precisamos, primeiro, de nos reconhecermos em quem somos. Mesmo na névoa de pequenas coisas – remorsos, traumatismos ou memórias infelizes – que, silenciosamente, compõem a nossa vergonha. Depois, de termos a humildade de nos transformarmos. (Quem não se transforma talvez nunca tenha sido livre.) Para voltarmos a mandar na vida. E irmos à procura do orgulho de querer que a nossa vida tenha nossa cara.

O desejo é um parceiro da liberdade. A coragem o seu cúmplice. O amor pela vida o oxigénio de que ela se alimenta. O entusiasmo a sua língua materna.