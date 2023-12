Um refugiado que foi acolhido pelo governo do Reino Unido morreu esta terça-feira a bordo da Bibby Stockholm, barcaça com 222 quartos e capacidade para 500 pessoas e que alberga migrantes e refugiados ao largo de Dorset. As circunstâncias da morte ainda não foram apuradas, mas segundo a BBC apurou junto de várias fontes, poderá tratar-se de suicídio.

Segundo a polícia de Dorset, o alerta deu-se às 06h20 desta terça-feira, informação que também foi confirmada pelo Ministério do Interior, e a vítima encontrava-se numa das mais 200 cabines de bordo. O ministro da tutela, James Cleverly, garantiu a morte será “totalmente investigada”.

Já Richard Drax, deputado conservador que pertence ao eleitorado de South Dorset, afirmou, à estação pública britânica, tratar-se de uma “tragédia nascida de uma situação impossível”. “Só podemos imaginar as circunstâncias de desesperam que levaram a este triste resultado. Devemos fazer tudo o que pudermos para acabar com este comércio maligno da miséria humana”, concluiu.

Enver Solomon, diretor executivo do Conselho para os Refugiados, solicitou uma revisão independente para “evitar novas tragédias deste tipo”. “É urgentemente necessária uma nova abordagem que veja a face por trás do caso e trate cada pessoa com a dignidade e a humanidade que ela merece”, acrescentou, concluindo que o sistema de asilo tem “mais hostilidade do que compaixão incorporada”.

A embarcação foi utilizada pela primeira vez para receber requerentes de asilo em agosto e é a primeira a ser usada para reduzir os custos relacionados com o alojamento em processos de asilo. Esta notícia surge numa altura em que o primeiro-ministro Rishi Sunak se prepara para uma votação de um projeto lei que remete para o Ruanda aqueles que chegam ilegalmente ao Reino Unido e esperam por asilo.