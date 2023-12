Andre Braugher, ator vencedor de um Emmy, mais conhecido pelos papéis nas séries Homicide: Life on The Street e Brooklyn 99, morreu esta segunda-feira aos 61 anos, disse esta quarta-feira a agência de notícias Associated Press.

O ator, nascido em Chicago, teve o primeiro papel de destaque no filme Glory, de 1989, no qual contracenou com Morgan Freeman e Denzel Washington, que ganhou um Óscar pelo filme sobre um regimento do exército totalmente negro durante a Guerra de Secessão norte-americana (1861-1865).

Mais tarde, destacou-se no papel do detetive Frank Pembleton, que interpretou por sete temporadas na série policial Homicide: Life on the Street, baseado num livro de David Simon.

Anos mais tarde, interpretou um tipo de polícia muito diferente, passando para a comédia como o capitão Ray Holt na série Brooklyn Nine-Nine, protagonizada por Andy Samberg, durante oito temporadas, de 2013 a 2021.