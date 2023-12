Depois de a auditoria do Hospital de Santa Maria ter revelado que o, à época, secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, telefonou para o Departamento de Pediatria do hospital para marcar a consulta para as gémeas luso-brasileiras (num ato de alegado favorecimento), continuam por esclarecer alguns dos contornos da intervenção da Presidência da República junto daquela unidade hospitalar. O que sabe é que os contactos de Belém com o hospital de Santa Maria foram feitos pela assessora de Marcelo Rebelo de Sousa para os assuntos sociais, Maria João Ruela, em outubro de 2019 e que o hospital respondeu à Presidência da República adiantando que o “processo foi recebido” e que “estavam a ser analisados vários casos do mesmo tipo”.

No entanto, as explicações de Marcelo Rebelo de Sousa, dadas numa conferência de imprensa em Belém no dia 4 de dezembro, não esclarecem os contornos exatos dos contactos entre a Presidência da República e o Hospital de Santa Maria. Não se sabe quem ou que serviço/departamento da unidade hospitalar foi contactado por Maria João Ruela, que informações foram pedidas em concreto, o que foi dito à assessora de Marcelo para além da comunicação escrita enviada pelo hospital ou se Belém exerceu algum tipo de pressão de modo a agilizar o tratamento das gémeas em Portugal — ainda que auditoria do Santa Maria refira apenas contactos do secretário de Estado.

Maria João Ruela recusa explicar como a Presidência intercedeu junto do Santa Maria

