Baixou o pano para António Costa no Largo do Rato, de onde saiu este domingo depois de uma reunião de hora e meia com o seu sucessor e a prometer que não será uma sombra sobre a liderança de Pedro Nuno Santos. Preferiu, por agora, disponibilizar-se para tudo o que o PS entender no futuro e pôr já mãos à obra a explorar a instabilidade do PSD. Na subida do pano estava Pedro Nuno, depois de Costa e à porta da mesma sede, que entra com tiros ao mesmo alvo.

“Não sou o líder do PS que a direita gostava de ter”, atirou o novo líder sobre as críticas que chegaram do PSD, via Hugo Soares, de que este parece um líder acabado de sair das eleições “à associação de estudantes”. Pedro Nuno Santos não vai mais longe do que isto no contra-ataque, acrescentando apenas que o que seria “estranho” era que o PSD gostasse de ouvir o que o novo líder do PS tem para dizer.

