Depois da Arábia Saudita, o regresso à Premier League: Nuno Espírito Santo vai ser o próximo treinador do Nottingham Forest. Segundo o The Guardian, o treinador português já chegou a acordo com o clube e viajou esta terça-feira para Inglaterra para assinar contrato.

O Nottingham Forest está atualmente no 17.º lugar da Premier League, a primeira posição acima da zona de despromoção, e leva cinco derrotas e um empate nas últimas seis jornadas. Steve Cooper foi despedido nas últimas horas, com o clube a emitir um comunicado oficial durante a tarde desta terça-feira, e a imprensa inglesa garante então que Nuno Espírito Santo foi o eleito para lhe suceder no cargo.

???????? Nottingham Forest decided to fire Steve Cooper yesterday night — Nuno Espirito Santo, landing in England today as he’s set to be appointed as new head #NFFC coach. Story confirmed. pic.twitter.com/OJ6L76pnOg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2023

O treinador português está sem clube há cerca de mês e meio, altura em que foi despedido do Al-Ittihad poucos meses depois de ser campeão na Arábia Saudita — e na sequência de vários rumores de incompatibilidade com o capitão Karim Benzema. Apesar de Oliver Glasner, antigo treinador do Eintracht Frankfurt, também ter sido contactado, Espírito Santo terá sido sempre a opção favorita de Evangelos Marinakis, empresário grego que é dono do Nottingham Forest e do Olympiacos e que também vai investir no Rio Ave.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nuno Espírito Santo regressa assim a Inglaterra, onde treinou o Wolverhampton entre 2017 e 2021 e o Tottenham durante quatro meses em 2021/22. Anteriormente, o treinador orientou o FC Porto durante uma temporada após ter passado por Rio Ave e Valencia, tendo passado as últimas duas épocas no Al-Ittihad da Arábia Saudita com um Campeonato e uma Supertaça no palmarés.

Já o Nottingham Forest, onde joga o português Nuno Tavares e o ex-Benfica Vlachodimos, regressou à Premier League na época passada depois de mais de 20 anos de ausência. O histórico clube inglês viveu os seus tempos mais áureos no final da década de 70, sob o comando do mítico Brian Clough, conquistando um Campeonato (1977/78) e duas Taças dos Campeões Europeus consecutivas (1979 e 1980).

(artigo atualizado às 16h54 com a informação oficial de que o Nottingham Forest despediu Steve Cooper)