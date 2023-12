Moradores de vários bairros da capital da Argentina protestaram, na quarta-feira à noite, ao som de pancadas em objetos metálicos como panelas, contra a reforma económica anunciada pelo novo Presidente do país, Javier Milei.

Pessoas saíram às ruas em protesto contra a reforma económica de Javier Milei 8 fotos

“Fora Milei!” foi ouvido nas ruas de Buenos Aires, onde o então candidato do partido de extrema-direita La Libertad Avanza (A Liberdade Avança) venceu em novembro, por quase 12 pontos percentuais o rival Sergio Massa, então ministro da Economia.

O “panelaço” foi ouvido durante vários minutos em diversas áreas da cidade, incluindo algumas das mais ricas, como Palermo e Belgrano, mas também em bairros mais modestos, como Caballito, Almagro e Avellaneda.

O protesto surgiu depois do economista ultraliberal anunciar a revisão ou revogação de mais de 300 normas para desregulamentar a economia do país, assim como a privatização de todas as empresas estatais.

Horas antes do anúncio do Presidente, cerca de três mil pessoas tinham saído às ruas de Buenos Aires, numa manifestação convocada por organizações sociais e de esquerda contra as políticas do novo chefe de Estado.

Isto apesar de Javier Milei e da ministra da Segurança, Patricia Bullrich terem avisado que quem ocupasse ou bloqueasse ruas deixaria de receber assistência social, num momento em que quatro em cada dez famílias argentinas vivem abaixo da linha da pobreza.