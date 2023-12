A ideia de que Cristiano Ronaldo poderia ter uma influência acrescida nas decisões técnicas, táticas e estratégicas do Al Nassr existe praticamente desde que o avançado português foi para a Arábia Saudita e agravou-se desde que Luís Castro foi o treinador escolhido para substituir Rudi Garcia. Os meses passam, Ronaldo já está no clube há praticamente um ano, mas a ideia subsiste — e voltou a surgir nos últimos dias.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta sexta-feira, contra o Al Etiffaq, Luís Castro foi questionado sobre uma eventual ingerência de Cristiano Ronaldo nas decisões — e garantiu que não é uma realidade. “O Cristiano não é essa pessoa. Não há tentativas de ingerência, nada. Nem eu sou pessoa de perder a liderança do balneário. Na minha função de treinador, ao longo de toda a minha carreira, sempre soube bem quais eram as minhas obrigações diárias ao dar a cara por uma equipa. Sei exatamente o que é ser um capitão como o Cristiano, porque também fui capitão durante muitos anos nas equipas por onde passei. O Cristiano exerce muito bem as funções de capitão e eu acho que exerço muito bem as funções de treinador”, atirou o português.

10 mins to go ???? pic.twitter.com/KxoV7rhbaB — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 22, 2023

Era neste contexto que o Al Nassr recebia esta sexta-feira o Al Etiffaq, estando obviamente obrigado a vencer depois de o Al Hilal de Jorge Jesus ter goleado o Abha: a equipa de Luís Castro tinha menos dois jogos do que o líder do campeonato, é certo, mas mesmo vencendo ficava a 10 pontos do topo da classificação. E do outro lado estava um conjunto que vinha de seis jornadas consecutivas sem qualquer vitória.

Laporte, Alex Telles, Brozovic, Talisca, Otávio, Mané e Ronaldo eram todos titulares no Al Nassr, enquanto que Steven Gerrard lançava Wijnaldum e Henderson no apoio mais direto a Moussa Dembélé. O jogo começou de forma algo acidentada, com Al-Ghamdi a cair aparentemente inanimado e Gerrard a ser forçado a substituí-lo por Hamed Al-Ghami logo nos instantes iniciais da partida.

Ronaldo protagonizou o primeiro lance de perigo, com um livre direto que Paulo Victor defendeu (10′), e Mané também ficou perto do golo ao atirar ao lado na sequência de um passe de Otávio (15′). Dembélé respondeu e obrigou Alaqidi a uma defesa atenta (17′), enquanto que Ronaldo voltou a ter uma enorme oportunidade ao cabecear para uma intervenção importante do guarda-redes do Al Ettifaq (36′). O primeiro golo do jogo, porém, apareceu já à beira do intervalo.

Num autêntico momento de inspiração, Alex Telles aproveitou um alívio incompleto da defesa adversária e atirou de primeira e de fora de área, sem deixar a bola cair no chão, para inaugurar o marcador (43′). Ao intervalo, de forma merecida, o Al Nassr estava a vencer o Al Ettifaq pela margem mínima.

⚠️ ALERTA GOLAÇO ⚠️ Alex Telles não esteve para meias medidas, e com um super remate fez um dos golos mais bonitos da carreira! ????#sporttvportugal #SAUDInasporttv #betclicsaudita #AlexTelles #AlNassr pic.twitter.com/j3ZlqPRnKX — sport tv (@sporttvportugal) December 22, 2023

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo, Dembélé ainda ameaçou o empate com uma grande jogada individual (56′), mas o Al Nassr acabou por não demorar muito a aumentar a vantagem: Ronaldo deixou de cabeça na zona da marca de grande penalidade e Brozovic, com uma boa finalização, atirou para fazer o segundo golo da equipa de Luís Castro (59′).

Gerrard reagiu com uma dupla substituição, mas o Al Nassr fez xeque-mate através de uma grande penalidade convertida por Ronaldo (73′), que chegou aos 17 golos no campeonato e voltou a superar Mitrovic. Al Kuwaykibi ainda encurtou a desvantagem já perto do fim (85′), mas o Al Nassr venceu mesmo o Al Etiffaq e chegou ao terceiro triunfo consecutivo, estando agora a 10 minutos da liderança do Al Hilal e com menos um jogo.