O Papa Francisco deixou bem claro: casais homossexuais podem ser abençoados, desde que não sigam rituais que se assemelham a um casamento. No entanto, não falou em que igrejas é que isso seria aplicado. E um arcebispo ucraniano já veio dizer que esse tipo de bênçãos não tem lugar na sua.

O chefe da Igreja Católica ucraniana, o arcebispo maior Sviatoslav Shevchuk, emitiu esta sexta-feira um comunicado a reagir à decisão do Papa Francisco, dizendo que o tal vai contra as normas das Igrejas Católicas Orientais. E que é tudo uma questão de interpretação.

“A declaração interpreta o significado pastoral das bênçãos na Igreja Latina, não nas Igrejas Católicas Orientais”, começou por dizer, acrescentando ainda que “não aborda questões de fé ou moral católicas” e que “não menciona os cristãos orientais”.

“Assim, aplica-se exclusivamente à Igreja Latina e não tem força legal para os fiéis da Igreja Greco-Católica Ucraniana“, sublinhou.

Depois, para clarificar o conceito de bênção, o arcebispo disse que “significa aprovação, permissão ou mesmo a ordem para um certo tipo de ação, oração e práticas ascéticas, incluindo certos tipos de jejum e oração”.

Desta forma, admite que “bênção de um sacerdote tem sempre uma dimensão evangelista e catequética” e que por isso mesmo “não pode de modo algum contradizer o ensinamento da Igreja Católica sobre a família como união fiel, indissolúvel e fecunda de amor entre um homem e uma mulher”.

Este comunicado foi emitido no mesmo dia em que Shevchuk admitiu estar “verdadeiramente grato ao Papa Francisco” pela “assistência ao povo ucraniano por meio de ajuda que é enviada ou por meio de apelos para acolher os refugiados”, disse numa entrevista ao jornal da Conferência Episcopal Italiana (CEI), citado pelo Vatican News.

Na segunda-feira, o Papa Francisco terminou o suspense lançado em outubro sobre a possibilidade de vir a abençoar casais homossexuais e veio explicar em que moldes tal pode acontecer.

Desta forma, o pontífice disse que os casais podem receber a bênção desde que não pratiquem rituais semelhantes aos de um casamento, nomeadamente no que diz respeito ao vestuário escolhido e ao tipo de discurso.

Precisamente para evitar qualquer forma de confusão ou escândalo, quando a oração de bênção é pedida por um casal em situação irregular, mesmo que seja expressa fora dos ritos prescritos pelos livros litúrgicos, esta bênção nunca deve ser dada em concomitância com as cerimónias de uma união civil, nem sequer em ligação com elas. Também não pode ser realizada com roupas, gestos ou palavras próprias de um casamento. O mesmo se aplica quando a bênção é pedida por um casal do mesmo sexo”, pode ler-se na declaração Fiducia Supplicans.