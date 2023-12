O CEO da Volkswagen, Thomas Schäfer, continua a ser a principal fonte de informações para a imprensa sobre tudo o que respeita à empresa e aos novos modelos. Desta vez e aproveitando a divulgação de um vídeo sobre os novos modelos lançados pela marca durante 2023, Schäfer não se conteve e introduziu uma fotografia com a assinatura luminosa do novo Golf, revelando que vai ser alvo de um restyling já no próximo ano.

As alterações mais evidentes serão ao nível da frente, que se aproxima da solução adoptada pelo ID.7, que consiste no emblema iluminado e uma linha de LED horizontal a atravessar a frente a toda a largura. A zona frontal do modelo continuará a ser afilada, com as necessárias entradas de ar para refrigerar a mecânica, que continuará a ser a combustão (gasolina e diesel), mild-hybrid ou híbrida plug-in.

O Golf pós-restyling continuará a ser proposto nas versões hatch-back e Variant, com o restyling do próximo ano a permitir estender a longevidade da actual geração do popular modelo, a 8ª. A 9ª geração do Golf chegará próximo do final da década e será exclusivamente eléctrica, que deverá usufruir de uma nova plataforma específica para veículos a bateria, mais avançada do que a actual MEB, utilizada por todos os VW 100% eléctricos actualmente em produção.