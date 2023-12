A Madeira deverá registar uma taxa de ocupação hoteleira de 100% na passagem de ano, indicou hoje a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, apontando para uma população flutuante de cerca de 90 mil pessoas nesse período.

Este é um ano de casa cheia no 31 de dezembro. Sem dúvida alguma que é a melhor forma de fecharmos este ano. Temos a perspetiva de termos uma ocupação plena de toda a oferta hoteleira e alojamento local da Madeira”, disse o secretário regional, Eduardo Jesus, num registo áudio enviado à agência Lusa.

O governante sublinhou que a previsão decorre de indicações fornecidas pelo setor, que habitualmente é consultado pelo executivo para antever a ocupação em períodos de grande afluência à região autónoma.

“Para o 31 de dezembro, às cerca de 60 mil pessoas que estarão em terra, outras 30 mil virão, entre passageiros e tripulantes dos oito navios (de cruzeiro) que assistirão à passagem de ano na Madeira”, explicou Eduardo Jesus, para logo reforçar: “Vamos ter uma população flutuante de cerca de 90 mil pessoas, o que é também um número nunca antes experimentado pela Madeira”.

Segundo dados oficiais, o arquipélago dispõe de 34 mil camas na hotelaria tradicional e cerca de 20 mil em alojamento local, e praticamente todas vão estar ocupadas na passagem de ano, que é sempre assinalada com um espetáculo de fogo-de-artifício no Funchal, um dos maiores cartazes turísticos da ilha da Madeira.

É a melhor forma de fechar o ano, um ano inesquecível, um ano em que a Madeira registou todos os máximos possíveis até hoje em 200 anos de história do turismo, ao nível da ocupação, da rentabilidade do setor e do preço que se praticou”, afirmou Eduardo Jesus.

No dia 31 de dezembro, além dos concertos no centro da cidade, o espetáculo de fogo-de-artifício será precedido por 20 minutos de animação com recurso a projeção de raios laser e outros efeitos, criando um “bailado de luzes” no céu da capital madeirense.

Cerca de 98 mil peças, num total 20 toneladas de material explosivo, serão lançadas durante oito minutos a partir de 59 postos de queima de fogo – 27 localizados no anfiteatro do Funchal, 25 entre o cais 8 e a praia do Almirante Reis, cinco no mar e ainda dois no Porto Santo.

O espetáculo pirotécnico, que é considerado um dos melhores do mundo, está orçado em 1,1 milhões de euros, de um total de 3,9 milhões de euros que o Governo Regional (PSD/CDS-PP) investiu na programação e iluminações de Natal e Fim de Ano, mais 20 mil euros face ao ano passado.