Um homem de 42 anos, suspeito de 14 crimes de furto qualificado realizados durante cerca três semanas nas freguesias de Corroios, Amora e Torre da Marinha, distrito de Setúbal, foi detido e ficou preso preventivamente, revelou esta sexta-feira a PSP.

Em comunicado, a PSP adianta que os crimes ocorreram entre 22 de novembro e 13 de dezembro, tendo os ilícitos sido praticados no interior de estabelecimentos comerciais, nomeadamente lavandarias.

De acordo com a nota do Comando Distrital de Setúbal da PSP, o homem entrava na zona reservada dos estabelecimentos através de arrombamento, furtando depois o dinheiro existente nos moedeiros e “originando avultados danos na destruição de diversos equipamento industrial”.

Na sequência da detenção do homem, foram realizadas três buscas domiciliárias, tendo as autoridades recolhido “matéria probatória relacionada com os ilícitos”, de acordo com a nota.

O detido, já com diversos antecedentes criminais, é ainda suspeito de vários outros furtos no mesmo tipo de estabelecimentos ocorridos em Almada e Seixal e que estão a ser investigados.

O homem é suspeito da prática de 14 crimes de furto qualificado, sendo seis na forma tentada.

Presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Instância Local do Seixal, o suspeito ficou com a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, indica ainda a PSP.