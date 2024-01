Faltavam poucos dias para o país ser atirado para casa, em confinamento, por causa da pandemia de Covid-19. Pedro Nuno Santos, então ministro das Infraestruturas, assumia no Parlamento, numa interpelação do Bloco de Esquerda, a propósito do serviço dos CTT e em que requeria a nacionalização da empresa, que “a privatização dos CTT, sabe hoje muito bem o país, foi um erro grave que não acautelou o interesse do povo. Cabe-nos a nós ter a humildade para saber tirar as lições sobre decisões passadas”. E não excluía, pois, a reentrada do Estado no capital da empresa. Dizia mesmo que “não excluímos o eventual recurso a medidas mais ousadas”, ao mesmo tempo que dizia que “nas últimas duas décadas e meia, o país privatizou demasiadas empresas públicas e privatizou mal, mesmo – não há problema em admiti-lo – quando foram governos do Partido Socialista a fazê-lo”.

Os CTT, no entanto, tinham sido vendidos pelo Governo PSD/CDS, com o país sob intervenção da troika. Pedro Nuno, nessa interpelação no Parlamento a 12 de março de 2020, respondeu a isso mesmo: “Bem sei o que o PSD e o CDS vão dizer: a sua privatização estava prevista no memorando da troika, negociado e assinado pelo PS. Seja: essa privatização estava mal prevista”. Pedro Nuno Santos tinha assumido, um ano antes, a pasta das Infraestruturas, ficando com a tutela dos CTT. E foi o atual secretário-geral do PS (eleito em dezembro passado, depois de António Costa se ter demitido) que negociou o novo contrato de concessão com os CTT que entrou em vigor em fevereiro de 2022.

Quando Pedro Nuno Santos fez o ataque à privatização dos CTT, no Ministério das Finanças ainda se sentava Mário Centeno. Mas foi o seu sucessor, João Leão, que assumiu o título de ministro em julho de 2020 (quando Centeno rumou ao Banco de Portugal), que assinou, segundo o Jornal Económico, um despacho mandatando a Parpública a comprar ações dos CTT.

