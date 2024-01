A revista está disponível nas bancas e em 510.pt.

Aqui tão perto e ao mesmo tempo tão longe. O novo guia de viagem Observador Lifestyle é dedicado a Marrocos e reúne, em 160 páginas, as sugestões obrigatórias, os destinos menos falados, uma enorme variedade de alojamentos, restaurantes para todos os gostos, e até as experiências de quem lá vive.

Organizado em três rotas distintas, pela costa de Tânger a Essaouira, das montanhas às mais históricas das cidades, e da cosmopolita Marraquexe estrada fora até ao mistério do Saara, este guia dá-lhe a conhecer um pouco de todo o país. Para os principiantes, junta-lhe dicas práticas, contexto social, o bê-a-bá dos petiscos e mapas ilustrados.

Uma equipa de seis pessoas no terreno e muitas mais nos bastidores passaram um total de mais de um ano a preparar o guia que agora chega às suas mãos. Com direção de Joana Stichini Vilela e direção de arte de Luís Alexandre, está disponível por 8,90€ no formato papel e 5,90€ na versão digital. Pode encontrá-lo à venda nas bancas e também online, em 510.pt, com portes grátis até 2 de Janeiro.

Este é o quinto guia de viagem publicado com a marca Observador Lifestyle, depois de outros volumes dedicados aos Açores, às Pousadas de Portugal e à Madeira. Um guia para o ano inteiro, para todo o tipo de viajante e para colecionar.

