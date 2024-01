A liquidação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) sobre as barragens relativo a 2019 caducou com a chegada de 2024. Esse é o entendimento das autarquias que têm vindo a reivindicar o imposto e para quem a culpa é da Autoridade Tributária. Em particular devido à demora na execução do despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de fevereiro de 2023, responsabilizando, por isso, a diretora-geral de Impostos, Helena Borges.

Apesar do processo de avaliação dos bens imóveis das barragens ainda estar a decorrer, com as autarquias a contestarem o valor proposto pelo fisco, sem existir uma avaliação final e uma nota de liquidação no prazo de quatro anos, o direito a liquidar o IMI caduca, defende António Preto, advogado que representa várias autarquias nesta batalha de valores contra a Autoridade Tributária. “Já só vamos ter notas de liquidação posteriores a 2023” e só se tiver havido liquidação do imposto é que a caducidade não se verifica, acrescenta.

