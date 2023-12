Quase um ano depois de publicado o despacho que obrigou a direção da Autoridade Tributária a emendar a mão e a iniciar o longo processo para cobrança de IMI sobre as barragens, foram comunicadas as avaliações do Fisco aos valores patrimoniais que contam para o cálculo daquele imposto. A informação foi avançada esta terça-feira no Parlamento pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix.

Mas os valores apresentados para cada uma das mais de 150 barragens que deveriam passar a pagar IMI estão a ser contestados por muitas das autarquias onde estão localizados estes empreendimentos e que são as beneficiárias da receita do imposto. Esta contestação passa por pedir uma segunda avaliação que é uma condição essencial para avançar com um processo de impugnação judicial à avaliação final patrimonial da Autoridade Tributária, no caso desta não rever a sua posição.

De acordo com o levantamento feito pelo Observador muitas das autarquias onde estão situadas (para efeitos fiscais) as maiores barragens já pediram a segunda avaliação ou estão a preparar-se para o fazer, assim que os valores forem comunicados pelo Fisco. São os casos de Miranda do Douro, Mogadouro, Alfândega da Fé, Torre de Moncorvo, Montalegre, Vila Nova de Foz Coa, Alijó e Carrazeda de Ansiães, Pampilhosa da Serra, Tomar e Portel.

