Os primeiros nomes da muito aguardada lista de 187 pessoas associadas à rede de tráfico sexual de Jeffrey Epstein foram revelados esta quinta-feira, hora de Portugal Continental, avança a BBC. Os ficheiros foram tornados públicos pelo Distrito Sul de Nova Iorque a 3 de janeiro, após ter chegado ao fim o prazo de recurso, ao qual recorreram dois dos implicados no processo. De momento, ainda nenhum nome foi tornado público.

São mais de 943 páginas de documentos que estão a ser analisadas por vários órgãos de comunicação social norte-americanos. Os anónimos que eram anteriormente conhecidas como “J Doe” nos documentos do tribunal são agora identificados. Mas outros nomes permaneceram selados, incluindo os de crianças vítimas.

Antes de ser revelado oficialmente o conjunto de nomes, já eram conhecidas personalidades envolvidas no caso, como o antigo Presidente Bill Clinton, o seu assessor Doug Band, o Príncipe André e o agente de modelos francês Jean-Luc Brunel, que, tal como Epstein, morreu enquanto aguardava julgamento. O nome de Donald Trump também já tinha sido mencionado no âmbito do mesmo caso.

A inclusão de um nome nesta lista não significa que o associado em causa tenha sido acusado de atos ilícitos relacionados com Epstein. Entre os nomes, explica o The Guardian, encontram-se pessoas mencionadas em processos judiciais e até jornalistas que fizeram reportagens sobre os casos.