Numa altura em que se discutem os novos financiamentos dos Estados Unidos da América e da União Europeia à Ucrânia, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, recorreu ao X (antigo Twitter) para abordar o tema.

To those who doubt Ukraine’s ability to defeat Russian aggression or Ukraine's partners' ability to provide adequate support, consider this:

At the height of the Cold War, the so-called "West" consisted of only 19–20 countries. Nonetheless, it ultimately outcompeted the Soviet…

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 4, 2024