Numa reunião que juntou as altas patentes militares russas na última terça-feira, dia 19, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmava “com segurança” que as tropas do país estavam a “ter iniciativa” na Ucrânia. “Fazemos o que consideramos necessário, fazemos o queremos”, garantiu o Chefe de Estado, que alegou igualmente que o exército ucraniano está a “sofrer perdas pesadas e esgotou grande parte das suas reservas”. No mesmo encontro, também discursou o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, que puxou dos galões: “As Forças Armadas russas são capazes de responder de forma pronta e adequada às ações de qualquer inimigo moderno”.

O ministro não se ficou por aí. No que pareceu ser um auto-elogio e uma intimidação aos adversários, Sergei Shoigu assegurou que as Forças Armadas russas “são as mais bem treinadas e as mais prontas para combate em todo o mundo, dispondo de armas avançadas testadas em condições de guerra”. Sobre a Ucrânia, o tom otimista manteve-se: “As tropas russas libertaram territórios cinco vezes maior do aqueles que estavam ocupados pelas Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk antes do início da operação militar especial”.

A atitude denota otimismo no Kremlin, o que contrasta com as fases iniciais da guerra. O jornalista da BBC especialista em assuntos russos, Francis Scarr, dá conta precisamente dessa confiança, que até é percetível nos canais estatais russos. Aliás, a propagandista do regime e editora-chefe do canal público Russia Today, Margarita Simonyan, já veio questionar: “Quando é que vamos brindar à nossa vitória?”

