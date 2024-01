Em atualização

Uma explosão na paróquia de Monte Abraão, em Sintra, ocorreu ao final da noite deste sábado. Os bombeiros estiveram no local para responder à ocorrência.

Ao Observador o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa confirmou a existência de um incêndio num armazém da paróquia.

De acordo com o site da Proteção Civil, estão no local 24 operacionais auxiliados por 8 viaturas de apoio. Não há, para já, informação sobre vítimas ou danos materiais provocados pelo incidente.

Segundo o comandante dos bombeiros voluntários de Queluz, em declarações transmitidas pela CMTV e pela CNN Portugal, o alerta foi dado pelas 21h55.

Os bombeiros foram chamados para apagar um incêndio na estrutura da igreja, mais exatamente no último piso, no qual fica um espaço de arrumos da casa paroquial. O mesmo responsável afirma que é provável que o incêndio tenha tido origem na explosão de uma garrafa de gás, mas as causas estão a ser avaliadas pela competência técnica do serviço municipal de proteção civil. Os bombeiros falam de um incêndio de “alta complexidade” que provocou “estragos significativos”.

Além dos bombeiros de Queluz e de Belas estiveram ainda presentes no local cerca de 15 elementos da PSP, que prestaram apoio na criação do perímetro de segurança.