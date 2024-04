Em atualização

Há, pelo menos, quatro mortos, cinco pessoas gravemente feridas com queimaduras e três desaparecidos após uma explosão numa central hidroelétrica em Camugnano, em Itália, perto de Bolonha.

Segundo a agência italiana Ansa, haveria obras em curso na central, onde se suspeita que tenha ocorrido um incêndio, que teria acabado por desencadear a explosão. Estão neste momento a decorrer investigações para perceber quantos trabalhadores estariam no local, sendo as operações de resgate no local descritas, nas palavras da agência, como “extremamente complicadas”.

A Ansa cita também o autarca de Camugnano, Marco Masinara, que explicou que havia obras a decorrer nas turbinas e que havia trabalhadores dentro dessa estrutura, tendo o acidente acontecido abaixo do nível da água.

“As instalações agora estão submersas em água, de acordo com as primeiras informações que temos”, disse o autarca, explicando que é preciso chegar ao local do acidente para perceber o que aconteceu e confirmar as suas causas. Estão já no terreno dez equipas de resgate, incluindo mergulhadores, acrescenta o Corriere della Sera.