Se a temporada de prémios segue o seu caminho, a passadeira vermelha promete continuar a desenrolar-se até 10 de março, culminando com a aguardada cerimónia dos Óscares. Depois dos Globos de Ouro, a 14.ª edição dos Governor’s Awards voltou a reunir esta terça-feira à noite as celebridades da indústria do cinema e televisão no The Ray Dolby Ballroom, em Ovation Hollywood.

De resto, trata-se da primeira entrega de troféus do ano organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (também conhecida como AMPAS), inicialmente agendada para 18 de novembro mas entretanto adiada para o começo do novo ano devido à greve dos argumentistas. Angela Bassett, Mel Brooks e Carol Littleton receberam a estatueta do Óscar honorário, enquanto Michelle Satter foi homenageada com o Prémio Humanitário Jean Hersholt.

No capítulo dos looks, Margot Robbie deixou o cor de rosa Barbie no armário e apostou numa versão clássica com assinatura Celine, que piscava o olho ao Miu Miu de Emily Blunt (conjugado com imponentes joias Tiffany & Co.). Emma Stone confiou num conjunto de duas peças Fendi, Greta Lee elegeu a Bottega Veneta e Julianne Moore (em Maison Valentino) e Florence Pugh (em Rodarte) não temeram o brilho das lantejoulas. E se Rosamund Pike deu todo o protagonismo às flores 3D da Erdem, America Ferrera trocou os vestidos longos pela alfaiataria com selo Moschino. A Schiaparelli deu o tom a Natalie Portman, Carey Mulligan deixou-se fotografar em Celine, Ava DuVernay (também entre preto e branco) surgiu em Louis Vuitton, e Ayo Edebiri brilhou com a simplicidade de um cai cai Proenza Schouler. Quanto a Penélope Cruz, nada como o eterno retorno a Chanel (e ainda a estreia de um novo corte e tom de cabelo).

Veja alguns dos looks da noite na fotogaleria em cima.