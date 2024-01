Após ter jurado “dizer a verdade e nada mais do que a verdade”, Virginia Giuffre disse aos advogados que recebeu 15.000 dólares (aproximadamente 13.700 euros) por ter tido sexo com o Príncipe André de Inglaterra. E não ficou por aí. A jovem evocou também um nome que ainda não tinha surgido associado ao processo: o da banqueira e antiga namorada do senador norte Bob Menendez, Gwendolyn Beck.

Desde 1 de janeiro que quase diariamente têm sido divulgados documentos ligados ao caso de Jeffrey Epstein, o investidor norte-americano que foi acusado de abuso sexual e tráfico de menores e que morreu numa prisão federal, em 2019, enquanto aguardava julgamento.

Após, na segunda-feira, o quarto lote de documentação, que continha o testemunho de Sarah Ransome, uma das alegadas vítimas, ter indicado que os atos sexuais descritos eram gravados, as transcrições que foram tornadas públicas esta terça-feira mostram Virginia Giuffre a dizer que o magnata lhe pagou, quando ela tinha 17 anos, para ter sexo com o filho da Rainha Isabel II.

