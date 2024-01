Os agentes da PSP e os militares da GNR continuam em protesto, que não tem data para terminar, e esta quinta-feira fizeram mais uma ação a nível nacional. Às 15h00, de acordo com a informação recolhida pelo Observador, vários agentes da PSP e militares da GNR em protesto juntaram-se à frente das respetivas esquadras e tiraram uma fotografia, que foi depois partilhada no grupo “”Rumo à Assembleia da República! PSP/GNR”, criado numa rede social.

“Vários polícias de serviço das esquadras/postos espalhadas pelo país, demonstram a atual motivação e união sentida no seio das Forças de Segurança, para que, de uma vez por todas, o MAI [Ministério da Administração Interna] possa compreender que não tem outra solução se não seja a de satisfazer as nossas legítimas reivindicações”, referiram os polícias e guardas no mesmo grupo. “Não somos, nunca fomos, nem nunca seremos polícias e cidadãos de 2ª”, acrescentaram.

Os polícias que participaram nesta ação de protesto estão espalhados por todo o país, havendo fotografias tiradas, por exemplo, no Porto, Lisboa, Faro, Guarda e Braga.

O objetivo destes trabalhadores é que o Ministério da Administração Interna aprove um subsídio semelhante ao que foi dado à carreira da Polícia Judiciária, cujo diploma foi aprovado no final do ano pelo Presidente da República. O protesto passa por declarar os carros como inoperacionais, já que os agentes asseguram que circulam em carros sem condições — com problemas nos motores, nas mudanças, sem luzes. Fonte da Direção Nacional assegura que só existem carros parados em Lisboa e em Setúbal, mas, de acordo com várias informações recolhidas pelo Observador, a situação estende-se a vários pontos do país, como Porto, Faro, Santarém e ilhas.