Um homem com 36 anos foi detido em Setúbal por violação e sequestro da própria filha, com 16 anos, na antevéspera de Natal, anunciou, esta sexta-feira, a Polícia Judiciária (PJ).

Numa nota, a PJ descreveu que, em 23 de dezembro de 2023, “o arguido consumou o crime de violação na residência” que partilhava com a filha, em Setúbal.

“Após a prática do facto, impediu que a vítima saísse de casa, sendo mantida sob sequestro, no dia 24 de dezembro. No dia 24 de dezembro, após insistentes pedidos da vítima, o suspeito permitiu que esta saísse de casa”, indicou a PJ.

A adolescente, “de imediato”, deslocou-se à PSP de Setúbal, onde apresentou queixa, e foi encaminhada para uma unidade hospitalar. “Após alta hospitalar, a vítima foi institucionalizada”, acrescentou a PJ.

O agressor, detido fora de flagrante delito, é indiciado por violação, sequestro e violência doméstica e será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.