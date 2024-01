As autoridades estão a investigar a morte de duas mulheres, este domingo, na casa onde residiam no Soito, concelho do Sabugal, distrito da Guarda, que podem ter sido vítimas de intoxicação por gás.

As mulheres de 59 e 63 anos foram encontradas em paragem cardiorrespiratória no final da tarde deste domingo pelos Bombeiros Voluntários do Soito, tendo o óbito sido declarado no local.

À agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários do Soito, Nuno Mendonça, disse que o alerta foi recebido por volta das 19h36.

Foram ainda mobilizadas as VMER da Guarda e da Covilhã. O óbito das duas mulheres foi confirmado no local.

Estiveram ainda presentes elementos da GNR e da Polícia Judiciária da Guarda.