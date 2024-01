O cadáver de um homem foi esta terça-feira retirado do rio Ave na freguesia de Brito, em Guimarães, no distrito de Braga, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Ave.

Segundo aquela fonte, o cadáver “estava submerso e foi retirado pelas 10h24”.

A mesma fonte adiantou ainda que a investigação está a cargo da Polícia Judiciária (PJ).

No local estiveram 22 operacionais dos Bombeiros voluntários de Guimarães e das Caldas das Taipais, bem como elementos da GNR, apoiados por seis viaturas.