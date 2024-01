Em atualização

Dois aviões, um pertencente à Korean Air Lines e outro à Cathay Pacific Airways, tocaram de raspão nas asas um do outro no Aeroporto New Chitose, na ilha de Hokkaido, no norte do Japão. É já o segundo acidente do género no país depois de no início do mês o Aeroporto Internacional de Tóquio ter sido palco de uma colisão aparatosa entre dois aviões que provocou cinco mortos.

O acidente desta terça-feira aconteceu quando o avião da Korean Air Lines se preparava para descolar numa altura marcada por condições adversas, segundo noticiou a agência Reuters, citando um porta-voz da companhia aérea. A emissora japonesa NTV adianta que para já não há registo de feridos.

O avião da Korean Air Lines transportava 289 pessoas entre passageiros e tripulantes, segundo adiantou um funcionário da companhia aérea. Para já não é claro se seguiam passageiros a bordo do avião do Cathay Pacific Airways.

O caso acontece precisamente duas semanas depois de um avião da Japan Airlines que transportava quase 400 pessoas a bordo e que partiu do Aeroporto New Chitose ter colidido com uma aeronave da Guarda Costeira do Japão quando aterrava no Aeroporto Internacional de Tóquio, em Haneda.

Os 379 passageiros e tripulantes que seguiam no avião comercial conseguiram sair em segurança, mas as cinco pessoas que seguiam a bordo do avião da Guarda Costeira morreram. O comandante desta aeronave foi encontrado vivo, mas ficou gravemente ferido.