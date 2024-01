A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve em todo o país, na última semana, mais de mil pessoas por violação da fronteira, anunciou, esta quarta-feira, aquela força de segurança.

De acordo com o balanço operacional da PRM do período de 6 a 12 de janeiro, a situação no país manteve-se “relativamente calma e controlada”, tendo sido detidos, em coordenação com o Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), 1.095 pessoas por violação da fronteira e 316 por imigração ilegal, além de 320 por prática de delitos comuns.

A polícia moçambicana tem vindo a registar, segundo o histórico da corporação, mais de 600 detenções por violação da fronteira todas as semanas, mas sem referência a nacionalidades. O país tem fronteiras terrestres a norte com a Tanzânia, a noroeste com o Maláui e a Zâmbia, a oeste com a Suazilândia e a sul com a África do Sul.

Além do total de 1.731 detidos no espaço de uma semana, em todo o país foram apreendidas 14 armas de fogo, entre pistolas e metralhadoras, e munições diversas, variadas quantidades de droga, 12 viaturas e 26 motorizadas, entre outros.

Ainda no mesmo período, a PRM refere ter fiscalizado 107.009 viaturas em todo o país, aplicado 4.050 multas e detido 45 condutores por condução ilegal e 55 por corrupção ativa.

Igualmente nas estradas, no espaço de uma semana, foram registados oito acidentes de viação considerados “relevantes”, contra 10 no mesmo período de 2023, que provocaram oito mortos e dois feridos graves.