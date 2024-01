Uma sondagem divulgada esta quinta-feira revela que o Presidente dos EUA e candidato democrata às presidenciais deste ano, Joe Biden, está a perder terreno nos chamados swing-states — estados cujo eleitorado facilmente transita entre os dois principais partidos –, não ultrapassando os 26% em nenhum. Em sentido inverso, Donald Trump lidera a lista de preferência dos eleitores.

A sondagem foi realizada pela American Survey e desenvolvida pelo What If Media Group e inclui mais de 90 mil eleitores nos estados da Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Geórgia e Carolina do Norte sobre qual seria a sua escolha caso as eleições Presidenciais fossem realizadas hoje.

A Pensilvânia registou a maior disparidade face ao número de entrevistados democratas (36%) e aqueles que pretendem votar em Biden (25%). Em sentido inverso, 38% dos inquiridos pretende votar em Trump, face aos 26% de republicanos inquiridos.

Nos restantes estados, o antigo Presidente teve, pelo menos, 41,67% dos votos, dado superior ao número de republicanos inquiridos. Curiosamente, em todos estes estados, Biden é a terceira opção, estando atrás de Trump e de “qualquer outra opção”. Nesse sentido, mais de um terço dos inquiridos afirmou que não pretendia votar em Biden ou Trump se as eleições fossem agora.