O júri do Novo México acusou, esta sexta-feira, Alec Baldwin de homicídio negligente, no caso da morte de Halyna Hutchins, diretora de fotografia, durante as gravações do filme “Rust”. O ator e produtor segurava a arma que matou Hutchins, numa altura em que se encontrava a ensaiar no set de gravação.

De acordo com a Sky News, os advogados de Baldwin disseram estar “ansiosos pelo dia em tribunal”, em resposta à acusação.

O processo criminal contra Baldwin continua em tribunal, apesar de o caso ter acontecido há mais de dois anos, tendo sido reaberto esta semana, depois de ter chegado à justiça uma nova análise à arma do crime. O Globo acrescenta que o júri é composto por 12 membros, que estão reunidos no Primeiro Tribunal Distrital Judicial do Novo México desde quinta-feira. A publicação acrescenta que pelo menos oito membros concordaram que existem razões para indiciar o ator.

No Novo México, uma condenação pelo crime de homicídio negligente incorre numa pena até 18 meses de prisão.