António Maló de Abreu é o cabeça de lista do Chega pelo círculo Fora da Europa, o que confirma a notícia do Observador de que o ex-PSD estava em conversações com o partido liderado por André Ventura para integrar as listas à Assembleia da República. O presidente do Chega fez o anúncio em conferência de imprensa, dias depois de Maló de Abreu ter negado que seria candidato, e justificou as migrações para o Chega com o “enorme sentimento de revolta nas hostes do PSD, CDS e IL” pelo facto de a direita, aos olhos do líder do Chega, ser incapaz de ser construir uma alternativa ao PS.

André Ventura confirmou que endereçou o convite formal a Maló de Abreu e que o deputado aceitou, tornando-se o cabeça de lista do Chega pelo círculo Fora da Europa, exatamente o mesmo por onde foi eleito deputado do PSD em 2022. Além disso, na lista do Chega segue ainda Manuel Magno Alves, também vindo do PSD, e que foi o número dois de Maló de Abreu nessa candidatura às últimas legislativas.

Além da confirmação de Maló de Abreu, André Ventura confirmou ainda três repetentes como cabeças de lista, sendo que dois já são deputados do Chega: Filipe Melo por Braga, Rui Afonso pelo Porto e José Dias Fernandes pelo círculo da Europa.

