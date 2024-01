Depois de ter partilhado e reproduzido mensagens e teorias da conspiração consideradas antissemitas na rede social X (antigo Twitter), Elon Musk visitou, esta segunda-feira, o antigo campo de concentração e de extermínio nazi Auschwitz-Birkenau, na Polónia.

De acordo com a Associação Judaica Europeia (EJA), citada pelo The Guardian, o bilionário foi acompanhado no local pelo rabino Menachem Margolin, presidente da EJA, Ben Shapiro, jornalista conservador norte-americano, e Gidon Lev, sobrevivente do Holocausto.

“Musk depositou uma coroa de flores no muro da morte e participou numa breve cerimónia no memorial de Birkenau”, partilhou a EJA. Esta visita aconteceu antes de Musk participar numa conferência sobre antissemitismo, que será organizada pela EJA, em Cracóvia, na Polónia.

No final do ano passado, Elon Musk foi acusado de antissemitismo devido a um comentário no X, onde concordou com um utilizador que acusou os judeus de encorajar “ódio contra os brancos”.